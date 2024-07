Alliance Aviation Services Limited a annoncé la nomination de MM. James Jackson et Mark Stanton en tant qu'administrateurs non exécutifs au sein de son conseil d'administration. James Jackson est un administrateur de société très expérimenté et un ancien cadre de la banque d'investissement qui possède une vaste expérience des marchés financiers, de l'agro-industrie et des affaires en général. Au cours des 20 dernières années, il a siégé au conseil d'administration de plusieurs sociétés privées et cotées à l'ASX, en qualité de président, de vice-président et d'administrateur non exécutif.

James est titulaire d'une licence en commerce de l'université du Queensland, a suivi le programme de développement de la gestion de la Harvard Business School et est membre de l'Australian Institute of Company Directors (Institut australien des administrateurs de sociétés). Mark Stanton est un expert-comptable qui possède 30 ans d'expérience en matière de gestion exécutive, ayant été PDG de l'une des sociétés privées les plus rentables d'Australie et directeur financier/secrétaire général d'une société cotée à l'ASX 200. Mark a récemment pris sa retraite après avoir siégé pendant huit ans au conseil d'administration de la Queensland Rugby Union, où il a joué un rôle déterminant dans le redressement remarquable de la situation financière de l'organisation. Il a également été le directeur chargé du financement et de la construction du nouveau centre national d'entraînement de rugby à Ballymore.