Alliance Integrated Metaliks Limited fabrique et fournit des structures et des équipements lourds pour les centrales électriques, les routes et les chemins de fer, les ponts, les aciéries et le secteur pétrolier et gazier. L'entreprise propose des produits tels que des poutres en H - maximum, dont environ 3000x1200x125 millimètres (mm) ; des poutres en caisson &-max (900x900x70) mm Star Beam ; des poutres en H de grande taille d'une longueur de 24 mètres - perçage en ligne à commande numérique par ordinateur (CNC) à trois axes après la fabrication ; des éléments de structure complexes, et des structures de pont complexes. Elle se concentre sur des domaines d'activité tels que la fabrication de poutres en acier soudées/rivetées conformément aux codes IRS B-1 dans n'importe quelle nuance d'acier ; la fabrication de composants de sucreries/de solutions de fabrication clés en main pour les sucreries, les cimenteries et les usines pétrochimiques, la fabrication de portails et de poutres de grues pour les applications PEB lourdes, et la conception et la construction de structures pour les centrales nucléaires, l'aérospatiale et la technologie de la défense en utilisant des nuances d'acier telles que le domex et le duplex sur demande.

Secteur Construction et ingénierie