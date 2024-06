Alliance Pharma plc est une société de soins de santé grand public basée au Royaume-Uni. L'activité principale de la société est d'agir en tant que société holding. L'activité principale de la société est l'acquisition, la commercialisation et la distribution de produits pharmaceutiques et de santé grand public. Les segments de la société sont des unités commerciales stratégiques qui représentent différentes parties du portefeuille global de produits, à savoir les marques de produits de santé grand public et les médicaments sur ordonnance. Ses marques de produits de santé grand public comprennent la franchise Kelo-Cote, Amberen, Nizoral, MacuShield, Aloclair, Vamousse et d'autres marques de produits de santé grand public. Ses médicaments sur ordonnance comprennent Hydromol, Flamma Franchise, Forceval et d'autres médicaments sur ordonnance. Ses produits comprennent le gel Aloclair Plus, Changmin, la crème Fazol, la pommade Hydromol, la crème Kelo-Stretch et d'autres. Elle détient les droits de commercialisation d'environ 80 marques de produits de santé grand public et de médicaments délivrés sur ordonnance, qui sont vendus dans plus de 100 pays.

Secteur Produits pharmaceutiques