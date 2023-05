Les votes d'Alliance Pharma approuvés malgré une forte opposition

Alliance Pharma PLC - distributeur de marques de produits de santé grand public et de médicaments sur ordonnance basé à Chippenham, en Angleterre - note que toutes les résolutions ont été adoptées lors de l'assemblée générale annuelle qui s'est tenue aujourd'hui, malgré des votes importants contre certaines motions. Says consultera les actionnaires pour comprendre leurs points de vue et publiera les résultats de cette consultation en temps voulu. Points 38% des votes rejettent le dividende final, 22% rejettent la réélection du directeur général Butterfield, 29% rejettent la réélection de Jones, 23% rejettent la réélection de LeCouilliard, deux propositions sur le droit d'attribution d'actions sont rejetées à 37% chacune.

Cours actuel de l'action : 62,30 pence, en baisse de 6,7 % à Londres jeudi.

Variation sur 12 mois : en baisse de 44%.

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.