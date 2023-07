Alliance Resource Partners, L.P. est une société diversifiée de ressources naturelles. La société exerce ses activités dans quatre secteurs : Illinois Basin Coal Operations, Appalachia Coal Operations, Oil & Gas Royalties et Coal Royalties. Les opérations charbonnières du bassin de l'Illinois comprennent le complexe minier de Gibson County Coal, LLC, le complexe minier de Warrior Coal, LLC, le complexe minier de River View Coal, LLC et le complexe minier de Hamilton County Coal, LLC. Les opérations charbonnières des Appalaches comprennent le complexe minier de Mettiki, le complexe minier de Tunnel Ridge et le complexe minier de MC Mining, LLC. Les redevances sur le pétrole et le gaz comprennent les intérêts miniers dans le pétrole et le gaz détenus par AR Midland et AllDale I & II, ainsi que les participations d'Alliance Minerals dans AllDale III et Cavalier Minerals. Le segment Coal Royalties comprend les réserves et les ressources minérales de charbon détenues ou louées par Alliance Resource Properties qui sont louées à ses complexes miniers dans les Illinois Basin Coal Operations et les Appalachia Coal Operations.