Alliance Trust Plc est une société d'investissement basée au Royaume-Uni. L'objectif d'investissement de la société est d'être un investissement de base pour les investisseurs qui offre un rendement réel sur le long terme grâce à une combinaison de croissance du capital et d'augmentation des dividendes. Pour atteindre ses objectifs, la société investit principalement dans des actions mondiales de différents secteurs et industries. La société investit principalement dans des actions et vise à générer une croissance du capital et un dividende croissant à partir de son portefeuille d'investissements. Le portefeuille d'investissements de la société est composé de divers secteurs, notamment les technologies de l'information, l'industrie, les services financiers, la santé, les services de communication, la consommation discrétionnaire, l'énergie, la consommation de base, les matériaux, les services publics, l'immobilier et les liquidités de sélection de titres. Le gestionnaire d'investissement de la société est Willis Towers Watson (WTW).