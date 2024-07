AllianceBernstein National Municipal Income Fund, Inc. (le Fonds) est une société d'investissement diversifiée à capital fixe. L'objectif d'investissement du fonds est de fournir un revenu courant élevé exonéré de l'impôt fédéral sur le revenu. Le fonds se concentre sur l'investissement d'environ 80 %, et normalement de la quasi-totalité, de ses actifs nets dans des titres municipaux versant des intérêts exonérés de l'impôt fédéral sur le revenu. Le Fonds investit aussi normalement au moins 75 % de ses actifs dans des titres municipaux de bonne qualité ou non notés. Le fonds peut investir jusqu'à 25 % de son actif net dans des obligations municipales de qualité inférieure à "investment grade" et dans des obligations municipales non notées. Le Fonds investit également dans des titres d'autres sociétés d'investissement à capital variable ou fixe qui investissent principalement dans des obligations municipales du même type que celles dans lesquelles le Fonds investit directement. Le conseiller en investissement du fonds est AllianceBernstein L.P.