ADI : CP financier relatif aux résultats 2021

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Communiqué N° 2/22 RESULTATS ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2021 Réuni le 22 mars 2022 au siège social de delta holding SA, le Conseil d'Administration a examiné, sous la Présidence de M. Fouad FAHIM, les activités du Groupe durant l'exercice 2021 et a arrêté les comptes sociaux et consolidés y afférents. RESULTATS Carnet de commandes Chiffre d'affaires Résultat net consolidé part du Groupe Résultat net social Le Groupe delta holding a maintenu un bon niveau de déploiement sur l'ensemble des activités des filiales et a clôturé l'exercice 2021 par une amélioration de ses indicateurs de performance par rapport à 2020, malgré les effets induits par les mesures liées à la crise sanitaire, notamment une augmentation généralisée des prix des matières premières, des coûts de transport et la raréfaction de certains produits manufacturés ou semi manufacturés. Ainsi, le Chiffre d'affaires a atteint 2 538 millions MAD, soit 1,3% de plus par rapport à l'exercice 2020 et dont la part à l'export représente 13% du chiffre d'affaires global. Le carnet de commandes qui s'élève à 2 550 millions MAD, reste confortable et représente environ dix mois de chiffre d'affaires. Le résultat net consolidé du Groupe s'est établi à 182 millions MAD, soit 1,2% de plus par rapport à 2020. Le résultat net part du Groupe ressort à 172 millions MAD, avec une progression de 8,6% par rapport à l'exercice 2020. Quant au résultat net social, il s'est stabilisé à 145 millions MAD. L'endettement financier net a connu une amélioration comparativement à l'exercice 2020 avec une réduction de -81% au niveau des comptes consolidés et -174% en ce qui concerne les comptes sociaux. Le Groupe a poursuivi sa politique soutenue de développement en investissant durant 2021 un montant de 79 millions MAD. ACTIVITÉS - PERSPECTIVES Durant l'exercice 2021, les filiales du Groupe ont participé à la réalisation d'importants projets industriels et d'infrastructures, dans des domaines stratégiques pour notre pays, à savoir : les secteurs de l'eau, des mines, des transports et également ceux liés à la santé. Malgré une conjoncture peu favorable marquée par la hausse des prix des intrants et leur rareté, le Groupe reste confiant en sa capacité à maintenir une croissance soutenue grâce à la diversification de ses activités, son modèle de gestion intégré et ses fondamentaux solides confortés par un carnet de commandes bien fourni. DIVIDENDES Le Conseil d'Administration proposera à la prochaine Assemblée Générale des actionnaires, une distribution de dividendes à hauteur de 113,88 Millions MAD. Le Conseil remercie l'ensemble des collaborateurs du groupe pour leur engagement et leur mobilisation. INFRASTRUCTURESMETALLURGIEEAU & ENVIRONNEMENTPARACHIMIE Le Rapport Financier Annuel est disponible sur notre site internet COMMUNICATION FINANCIERE COMPTES SOCIAUX BILAN (ACTIF)IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (A) Frais Préliminaires Charges à répartir sur plusieurs exercices Primes de remboursement des obligations IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B) Immobilisation en recherche et développement Brevets, marques, droits et valeurs similaires Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C) ACTIFIMMOBILISÉ Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage Matériel de transport Mobilier, matériel de bureau et aménagements Autres immobilisations corporelles Immobilisations corporelles en cours IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D) Prêts immobilisés Autres créances financières Titres de participation Autres titres immobilisés ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E) Diminution des créances immobilisées Augmentation des dettes de financement TOTAL I (A+B+C+D+E) STOCKS (F) Marchandises Matières et fournitures consommables Produits en cours ACTIFCIRCULANT Produits intermédiaires et produits résiduels Produits finis CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G) Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes Clients et comptes rattachés Personnel Etat Comptes d'associés Autres débiteurs Comptes de régularisation Actif TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H) ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I) TOTAL II (F+G+H+I) TRESORERIE TRESORERIE ACTIF Chèques et valeurs à encaisser Banques, T.G. et C.C.P. Caisses, régies d'avances et accréditifs TOTAL III TOTAL GENERAL I+II+III COMPTE DE PRODUITS ET CHARGESBrut 52 886,02 52 886,02 1 393 418,12 1 393 418,12 46 390 029,25 6 328 650,00 30 483 411,28 302 506,09 122 607,22 5 904 704,66 3 248 150,00 653 746 475,96 51 035,00 653 695 440,96 701 582 809,35 954 131 780,62 72 969 296,54 80 666,62 2 027 343,56 878 892 580,84 161 893,06 3 398 460,50

4 929 820,11 962 460 061,23 139 782 661,12 139 776 512,53 6 148,59 139 782 661,12 1 803 825 531,70 NATURE I PRODUITS D'EXPLOITATION Ventes de marchandises (en l'état) Ventes de biens et services produits Chiffre d'affaires Variation des stocks de produits Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même Subventions d'exploitation Autres produits d'exploitation Reprises d'exploitation; transferts de charges TOTAL I II CHARGES D'EXPLOITATION Achats revendus de marchandises Achats consommés de matières et fournitures Autres charges externes Impôts et taxes Charges de personnel Autres charges d'exploitation Dotations d'exploitation TOTAL II

III RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)

IV PRODUITS FINANCIERS Produits de titres participations et autres titres immobilisés Gains de change Intérêts et autres produits financiers Reprises financières; transferts de charges TOTAL IV

V CHARGES FINANCIERES Charges d'intérêts Pertes de change Autres charges financières Dotations financières TOTAL V

VI RESULTAT FINANCIER (IV - V)

VII RESULTAT COURANT (III + VI)

VIII PRODUITS NON COURANTS Produits des cessions d'immobilisations Subventions d'équilibre Reprises sur subventions d'investissement Autres produits non courants Reprises non courantes; transferts de charges TOTAL VIII

IX CHARGES NON COURANTES Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées Subventions accordées Autres charges non courantes 129 390 948,83 11 087,96 5 033 191,74 2 355 035,40 136 790 263,93 938 074,10 2 017,24 7 749 330,68 8 689 422,02 128 100 841,91 160 151 557,74 4 919,33 24 192,94 56 550,84 85 663,11 2 847,77 202 151,90 Amortissements et provisions 1 304 968,37 1 304 968,37 28 019 060,91 23 027 139,71 266 581,62 103 617,96 4 621 721,62 19 038 514,64 19 038 514,64 48 394 275,52

X RESULTAT NON COURANT (VIII - IX) Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions TOTAL IX

XI RESULTAT AVANT IMPÔTS (VII + X)

XII IMPÔTS SUR LE RESULTAT

XIII RESULTAT NET (XI - XII) BILAN (PASSIF) du 1er janvier au 31 décembre 2021 31-déc.-21 Net 31-déc.-20 Net 31 731,60 31 731,60 21 154,42 21 154,42 88 449,75 88 449,75 18 370 968,34 6 328 650,00 7 456 271,57 35 924,47 18 989,26 1 282 983,04 3 248 150,00 634 707 961,32 51 035,00 634 656 926,32 653 188 533,83 31 731,62 31 731,62 120 413,58 120 413,58 20 150 225,57 6 328 650,00 9 049 209,96 42 144,88 35 927,59 1 446 143,14 3 248 150,00 655 152 461,32 51 035,00 655 101 426,32 675 454 832,09 CAPITAUX PROPRES Capital social Moins : actionnaires. capital souscrit non appelé - capital appelé - dont versé Primes d'émission, de fusion et d'apport Ecarts de réevaluation Réserves légales Autres réserves Report à nouveau FINANCEMENTPERMANENT 12 804 114,88 12 804 114,88 1 576 389,98 14 380 504,86 Résultats nets en instance d'affectation Résultat net de l'exercice TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A) CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B) Subventions d'investissement Provisions réglementées DETTES DE FINANCEMENT (C) Emprunts obligataires Autres dettes de financement PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D) Provisions pour risques Provisions pour charges ECARTS DE CONVERSION PASSIF (E) Augmentation des créances immobilisées Diminution des dettes de financement TOTAL I (A+B+C+D+E) DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F) 941 327 665,74 72 969 296,54 80 666,62 2 027 343,56 866 088 465,96 161 893,06 1 822 070,52 4 929 820,11 948 079 556,37 1 025 202 021,49 70 859 922,41 48 641,65 11 398 239,44 942 825 242,73 69 975,26 1 158 898,00 1 649 359,08 1 028 010 278,57 PASSIFCIRCULANT 139 782 661,12 139 776 512,53 6 148,59 139 782 661,12 Fournisseurs et comptes rattachés Clients créditeurs, avances et acomptes Personnel Organismes sociaux Etat Comptes d'associés Autres créanciers Comptes de régularisation-passif AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G) ECARTS DE CONVERSION PASSIF (circulant) (H) TOTAL II (F+G+H) 31-déc.-21 876 000 000,00 87 600 000,00 148 920 000,00 444 796 494,05 144 959 877,36 1 702 276 371,41 110 614,31 110 614,31 1 702 386 985,72 18 614 379,94 1 391 815,26 62 100,48 540 058,19 11 466 316,27 5 000 000,00 117 568,67 36 521,07 20 048 755,62 287,55 TRESORERIE - PASSIF 244 083,76 238 630,82 5 452,94 62 774 780,38 1 741 050 751,32 244 083,76 1 703 709 194,42 TRESORERIE Crédits d'escompte Crédits de trésorerie Banques (soldes créditeurs) TOTAL III 38 663 423,11 342,49 342,49 342,49 TOTAL GENERAL I + II + III 1 741 050 751,32 31-déc.-20 876 000 000,00 87 600 000,00 148 920 000,00 299 529 969,02 145 266 525,03 1 557 316 494,05 167 165,15 167 165,15 1 557 483 659,20 130 563 704,93 2 649 958,40 87 815,00 501 718,98 12 215 736,27 92 475 000,00 22 563 501,93 69 974,35 14 280 546,90 13,50 144 844 265,33 1 381 269,89 1 381 269,89 1 381 269,89 1 703 709 194,42 OPERATIONS Propres à l'exercice 1 Concernant les exercices précédents 2 TOTAUX 31-déc.-21 3=1+2 TOTAUX 31-déc.-20 4 1 098 760,00 67 023 950,75 68 122 710,75 122 137,28 68 244 848,03 950 139,26 1 248 799,76 14 561 271,38 551 767,06 15 693 574,10 650 000,00 2 538 580,64 36 194 132,20 32 050 715,83 1 098 760,00 67 023 950,75 68 122 710,75 122 137,28 68 244 848,03 950 139,26 1 248 799,76 1 535,82 25,00 1 560,82 -1 560,82 -1 560,82 204 999,67 -119 336,56 160 032 221,18 9 522 741,00 -1 560,82 5 548 042,00 Aux actionnaires de la société DELTA HOLDING S.A. 69 795 203,83 69 795 203,83 69 795 203,83 817 876,53 14 562 807,20 551 767,06 15 693 599,10 650 000,00 2 538 580,64 36 195 693,02 32 049 155,01 129 390 948,83 11 087,96 5 033 191,74 2 355 035,40 136 790 263,93 938 074,10 2 017,24 7 749 330,68

8 689 422,02 128 100 841,91 160 149 996,92 4 919,33 24 192,94 56 550,84 85 663,11 2 847,77 202 151,90 204 999,67 -119 336,56 160 030 660,36 15 070 783,00 144 959 877,36 Rte De La Plage Ang. Av. Hassan II, Skhirat 12050 RAPPORT GENERAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES Exercice du 1er janvier au 31 décembre 2021 AUDIT DES ETATS DE SYNTHESE Opinion 14 833 164,42 930 046,27 16 764 042,50 650 000,00 2 248 435,53 36 243 565,25 33 551 638,58 144 574 324,00 6 588 058,60 237 293,73 151 399 676,33 4 515 689,54 248,14 35 438 950,10 39 954 887,78 111 444 788,55 144 996 427,13 2 424 333,33 34 834,07 64 955,91 75 325,69 2 599 449,00 809 210,56 415 352,54 1 224 563,10 1 374 885,90 146 371 313,03 1 104 788,00 145 266 525,03 Conformément à la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale du 23 juin 2020, nous avons effectué l'audit des états de synthèse ci-joints de la société Delta Holding, comprenant le bilan, le compte de produits et charges, l'état des soldes de gestion, le tableau de financement pour l'exercice clos à cette date, ainsi que l'état des informations complémentaires (ETIC). Ces états de synthèse font ressortir un montant de capitaux propres et assimilés de 1 702 386 985,72 MAD dont un bénéfice net de 144 959 877,36 MAD. Ces états ont été arrêtés par le Conseil d'administration le 22 mars 2022 dans un contexte évolutif de la crise sanitaire de l'épidémie de Covid-19, sur la base des éléments disponibles à cette date. Nous certifions que les états de synthèse cités au premier paragraphe ci-dessus sont réguliers et sincères et donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société Delta Holding au 31 décembre 2021 conformément au référentiel comptable en vigueur au Maroc. Fondement de l'opinion Nous avons effectué notre audit selon les Normes de la Profession au Maroc. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de l'auditeur » du présent rapport. Nous sommes indépendants de la société conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à l'audit des états de synthèse au Maroc et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit. Questions clés de l'audit Les questions clés de l'audit sont les questions qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes dans l'audit des états de synthèse de la période considérée. Ces questions ont été traitées dans le contexte de notre audit des états de synthèse pris dans leur ensemble et aux fins de la formation de notre opinion sur ceux-ci, et nous n'exprimons pas une opinion distincte sur ces questions. Risque identifié Notre réponse Titres de participation et créances rattachées Au 31 décembre 2021, les titres de participation et les créances rattachées figurent au bilan de la société pour une valeur brute comptable de 1 532 465 154,07 MAD et une valeur nette comptable de 1 500 622 524,55 MAD (provision de 31 098 129,52 MAD sur le titre Camerounaise des Eaux et 744 500 MAD sur le titre IHM). Les titres de participation sont comptabilisés à leur date d'entrée au coût d'acquisition et les créances rattachées à des participations à leur valeur nominale. Pour apprécier le caractère raisonnable de l'estimation de la valeur d'utilité des titres de participation, sur la base des informations qui nous ont été communiquées, nos travaux ont consisté principalement à : Pour les évaluations reposant sur des éléments historiques - Vérifier que les quote-parts d'actif net retenues concordent avec les comptes des entités et que les réévaluations opérées, le cas échéant, sont fondées sur une documentation probante ; Les provisions pour dépréciation de ces titres et créances sont déterminées en tenant compte soit de l'actif net comptable, soit en fonction des perspectives d'avenir du titre. Nous avons considéré que l'évaluation des titres de participation et des créances rattachées constitue un point clé de notre audit compte tenu de l'importance de ces titres et créances dans le bilan de la société et de l'importance de la part des jugements de la Direction. Pour les évaluations reposant sur des éléments prévisionnels - Vérifier la cohérence des hypothèses retenues avec l'environnement économique en fonction des données réelles historiquement constatées, de notre connaissance des entités, du marché sur lesquelles elles sont positionnées, et d'éléments macro-économiques pouvant les impacter. Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l'égard des états de synthèse La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états de synthèse, conformément au référentiel comptable en vigueur au Maroc, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états de synthèse exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Lors de la préparation des états de synthèse, c'est à la direction qu'il incombe d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions se rapportant à la continuité de l'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf si la direction a l'intention de liquider la société ou de cesser son activité ou si aucune autre solution réaliste ne s'offre à elle. Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d'information financière de la société. Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états de synthèse Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états de synthèse pris dans leur ensemble sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs et de délivrer un rapport de l'auditeur contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes de la profession au Maroc permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états de synthèse prennent en se fondant sur ceux-ci. Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes de la profession au Maroc, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique tout au long de cet audit. En outre : . nous identifions et évaluons les risques que les états de synthèse comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ; . nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de la société ; . nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière ; . nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états de synthèse au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener la société à cesser son exploitation ; . nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états de synthèse, y compris les informations fournies dans l'ETIC, et apprécions si les états de synthèse représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle. Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l'étendue et le calendrier prévus des travaux d'audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit. Vérifications et informations spécifiques Nous avons procédé également aux vérifications spécifiques prévues par la loi et nous nous sommes assurés notamment de la sincérité et de la concordance, des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'administration destiné aux actionnaires avec les états de synthèse de la société. Fait à Rabat, le 23 mars 2022 Horwath Maroc AuditAdib BENBRAHIM Associé Les commissaires aux comptes IGRECKébir AL ECHEIKH EL ALAOUI Associé COMMUNICATION FINANCIERE COMPTES CONSOLIDÉS BILAN (ACTIF) Amortissements et provisions 31-déc-21 Brut 31-déc-20 Net NetECART D'ACQUISITION (A) IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B) Immobilisation en recherche et développement Brevets, marques, droits et valeurs similaires Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C) Terrains ACTIFIMMOBILISÉACTIFCIRCULANT Constructions Installations techniques, matériel et outillage Matériel de transport Mobilier, matériel de bureau et aménagements Autres immobilisations corporelles Immobilisations corporelles en cours IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D) Prêts immobilisés Autres créances financières Titres de participation Autres titres immobilisés TITRES MIS EN EQUIVALENCE (E ) ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (F) Diminution des créances immobilisées Augmentation des dettes de financement TOTAL I (A+B+C+D+E+F) 268 057 862,13 107 561 041,93 58 867 613,97 16 412 625,24 1 000,00 32 279 802,72 1 869 823 136,58 25 186 782,67 451 094 121,70 1 174 912 604,82 128 013 408,78 73 809 327,92 5 551 644,17 11 255 246,52 78 677 637,77 716 310,81 25 409 916,25 52 207 269,02 344 141,69 2 324 119 678,41 STOCKS (G) Marchandises Matières et fournitures consommables Produits en cours Produits intermédiaires et produits résiduels Produits finis CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (H) Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes Clients et comptes rattachés Personnel Etat Comptes d'associés Autres débiteurs Comptes de régularisation Actif TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (I) ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (J) TOTAL II (G+H+I+J) 1 119 772 001,24 236 015 770,13 285 510 777,68 442 739 600,99 2 484 204,34 153 021 648,10 2 170 457 405,22 14 633 382,37 1 862 449 855,92 2 316 130,45 243 610 265,53 1 404 504,11 32 547 285,48 13 495 981,36 13 330 658,32 8 697 129,39 3 312 257 194,17 140 730 377,65 74 986 653,66 46 317 455,96 14 856 654,08 13 812 543,62 1 220 318 175,02 1 750 859,73 242 146 264,39 808 784 416,67 104 906 938,25 58 387 249,07 4 342 446,91 19 538 514,64 500 000,00 19 038 514,64 1 455 573 720,97 127 327 484,48 32 574 388,27 12 550 158,01 1 555 971,16 1 000,00 18 467 259,10 649 504 961,56 23 435 922,94 208 947 857,31 366 128 188,15 23 106 470,53 15 422 078,85 1 209 197,26 11 255 246,52 59 139 123,13 716 310,81 24 909 916,25 33 168 754,38 344 141,69 868 545 957,44 140 730 377,59 36 626 338,70 14 017 803,10 2 035 553,09 1 000,00 20 571 982,51 707 961 968,82 23 562 535,60 214 334 668,89 396 884 986,49 26 471 506,24 13 049 967,39 1 690 641,55 31 967 662,66 90 164 184,23 864 691,58 34 568 678,89 54 352 441,10 378 372,66 975 482 869,34 13 176 646,58 120 301,69 8 141 511,41 2 230 875,48 2 683 958,00 116 968 619,38 104 164 504,50 12 804 114,88 1 576 612,93 131 721 878,89 1 106 595 354,66 235 895 468,44 277 369 266,27 440 508 725,51 2 484 204,34 150 337 690,10 2 053 488 785,84 14 633 382,37 1 758 285 351,42 2 316 130,45 243 610 265,53 1 404 504,11 19 743 170,60 13 495 981,36 11 754 045,39 8 697 129,39 3 180 535 315,28 1 087 660 228,31 234 327 274,86 240 520 558,64 469 721 155,59 2 489 933,55 140 601 305,67 2 170 218 116,18 25 216 211,83 1 837 115 844,68 3 103 391,99 268 770 870,15 660 211,88 21 599 623,91 13 751 961,74 56 208 288,66 6 555 504,35 3 320 642 137,50 TRESORERIE ACTIF TRESORERIE Chèques et valeurs à encaisser Banques, T.G. et C.C.P. Caisses, régies d'avances et accréditifs TOTAL III 379 552 156,49 1 617 326,19 377 265 968,71 668 861,59 379 552 156,49 379 552 156,49 1 617 326,19 377 265 968,71 668 861,59 379 552 156,49 198 531 859,70 8 369 134,78 189 340 741,86 821 983,06 198 531 859,70 TOTAL GENERAL I + II + III 6 015 929 029,07 BILAN (PASSIF) du 1er janvier au 31 décembre 2021 CAPITAUX PROPRES Capital social Moins : actionnaires. capital souscrit non appelé - capital appelé - dont versé Primes d'émission, de fusion et d'apport Ecarts de réevaluation FINANCEMENTPERMANENTPASSIFCIRCULANT TRESORERIE Réserves légales Réserves consolidées Autres réserves Report à nouveau Résultats nets en instance d'affectation Résultat net de l'exercice - part du groupe TOTAL DES CAPITAUX PROPRES - PART DU GROUPE (A1) INTERETS MINORITAIRES (A2) Part dans les capitaux propres avant résultat net Part dans le résultat net de l'exercice CAPITAUX PROPRES DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE (A) CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B) Subventions d'investissement Provisions réglementées DETTES DE FINANCEMENT (C) Emprunts obligataires Autres dettes de financement PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D) Provisions pour risques Provisions pour charges ECARTS DE CONVERSION PASSIF (E) Augmentation des créances immobilisées Diminution des dettes de financement TOTAL I (A+B+C+D+E) 876 000 000,00 87 600 000,00 486 087 475,08 148 654 333,28 444 796 494,05 172 044 465,98 2 215 182 768,39 151 370 095,16 141 405 275,06 9 964 820,10 2 366 552 863,55 260 263 128,70 260 263 128,70 7 062 940,92 6 921 719,64 141 221,28 2 633 878 933,17 DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F) Fournisseurs et comptes rattachés Clients créditeurs, avances et acomptes Personnel Organismes sociaux Etat Comptes d'associés Autres créanciers Comptes de régularisation-passif AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G) ECARTS DE CONVERSION PASSIF (circulant) (H) TOTAL II (F+G+H) 1 313 054 521,01 705 060 892,83 115 756 434,57 12 321 726,15 15 426 710,74 407 460 613,77 29 845 640,62 6 126 584,29 21 055 918,04 276 322 195,07 1 769 621,50 1 591 146 337,58 TRESORERIE - PASSIF Crédits d'escompte Crédits de trésorerie Banques (soldes créditeurs) TOTAL III 203 608 158,46 72 766 546,30 130 841 612,16 203 608 158,46 1 587 295 599,86 4 428 633 429,21 4 494 656 866,54 TOTAL GENERAL I + II + III 4 428 633 429,21 31-déc-21 31-déc-20 876 000 000,00 87 600 000,00 471 716 997,75 150 764 097,09 299 529 969,02 158 428 436,80 2 044 039 500,66 162 032 384,10 140 658 633,32 21 373 750,78 2 206 071 884,76 319 616 273,84 319 616 273,84 6 596 375,40 6 448 975,69 147 399,71 2 532 284 534,00 1 360 618 944,49 643 280 442,61 92 923 987,17 9 717 070,11 18 184 043,13 446 391 570,87 121 577 210,40 24 981 353,02 3 563 267,18 232 799 269,04 2 589 192,81 1 596 007 406,34 366 364 926,20 230 534 490,55 135 830 435,65 366 364 926,20 4 494 656 866,54 COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES OPERATIONSNATURE Propres à l'exercice 1 Concernant les exercices précédents 2 I PRODUITS D'EXPLOITATION Ventes de marchandises (en l'état) Ventes de biens et services produits CHIFFRE D'AFFAIRES Variation des stocks de produits Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même Subventions d'exploitation Autres produits d'exploitation Reprises d'exploitation; transferts de charges TOTAL I II CHARGES D'EXPLOITATION Achats revendus de marchandises Achats consommés de matières et fournitures Autres charges externes Impôts et taxes Charges de personnel Autres charges d'exploitation Dotations d'exploitation TOTAL II

III RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)

IV PRODUITS FINANCIERS Produits de titres participations et autres titres immobilisés Gains de change Intérêts et autres produits financiers Reprises financières; transferts de charges TOTAL IV

V CHARGES FINANCIERES Charges d'intérêts Pertes de change Autres charges financières Dotations financières TOTAL V

VI RESULTAT FINANCIER (IV - V)

VII RESULTAT COURANT (III + VI)

VIII PRODUITS NON COURANTS Produits des cessions d'immobilisations Subventions d'équilibre Reprises sur subventions d'investissement Autres produits non courants Reprises non courantes; transferts de charges TOTAL VIII

IX CHARGES NON COURANTES Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées Subventions accordées Autres charges non courantes Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions TOTAL IX

X RESULTAT NON COURANT (VIII - IX)

XI RESULTAT AVANT IMPÔTS (VII + X)

XII IMPÔTS SUR LE RESULTAT

XIII RESULTAT NET DES ENTREPRISES INTÉGRÉES (XI - XII) Quote-part dans les résultats des entreprises mises en équivalence Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition

XIV RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDÉ

XV RESULTAT NET REVENANT AUX INTERETS MINORITAIRES

XVI RESULTAT NET REVENANT A LA SOCIETE MERETOTAUX 31-déc-21 3=1+2 412 685 339,08 2 125 679 560,05 2 538 364 899,13 -19 405 559,29 3 195 721,94 139 867,70 12 825 904,52 10 308 359,62 2 545 429 193,62 290 145 947,70 1 294 342 696,61 177 124 846,51 11 852 597,82 361 783 877,85 3 211 143,88 144 463 725,79 2 282 924 836,16 1 286 060,56 7 202 409,47 38 491 971,53 30 661 946,16 77 642 387,72 22 493 159,16 7 347 329,43 494 851,45 55 941 188,97 86 276 529,01 34 727 678,70 12 340 457,06 1 417 584,71 48 485 720,47 12 603 163,31 20 261 808,40 515 601,77 33 380 573,48 68 063 223,31 13 402 893,11 412 685 339,08 2 125 679 560,05 2 538 364 899,13 -19 405 559,29 3 195 721,94 139 867,70 8 506,52 12 834 411,04 10 308 359,62

8 506,52 2 545 437 700,14 TOTAUX 31-déc-20 4 479 095 326,37 2 026 587 294,37 2 505 682 620,74 6 390 076,23 14 220 215,98 149 767,41 456 529,68 23 219 060,31 2 550 118 270,35 290 145 947,70 107 117,87 446 415,06 848 986,40 4 116,95 236 545,22 1 643 181,50 34 029,39 34 029,39 62 846,15 96 076,94 158 923,09 4 984 752,00 4 984 752,00 85 956,84 1 844 076,14 1 930 032,98 6 795 111,00 355 686 903,73 1 294 449 814,48 177 571 261,57 12 701 584,22 361 787 994,80 3 447 689,10 144 463 725,79

2 284 568 017,66 260 869 682,48 1 286 060,56 7 236 438,86 38 491 971,53 30 661 946,16 77 676 417,11 22 493 159,16 7 410 175,58 590 928,39 55 941 188,97 86 435 452,10 -8 759 034,99 252 110 647,49 34 727 678,70 17 325 209,06 1 417 584,71 53 470 472,47 12 689 120,15 22 105 884,54 515 601,77 35 310 606,46 18 159 866,01 270 270 513,50 74 858 334,31 195 412 179,19 13 402 893,11 182 009 286,08 9 964 820,10 172 044 465,98 1 209 303 061,06 196 106 040,52 12 479 163,75 357 407 000,29 3 147 433,59 138 748 591,36 2 272 878 194,30 277 240 076,05 603 179,80 7 102 388,54 34 022 713,65 31 184 234,23 72 912 516,22 33 388 252,92 9 221 381,20 305 589,21 111 084 149,51 153 999 372,84 -81 086 856,62 196 153 219,43 34 092 325,24 22 272 592,62 45 316 591,98 1 066,78 101 682 576,62 26 345 392,27 9 849 774,52 408 484,97 36 603 651,76 65 078 924,86 261 232 144,29 68 027 063,61 193 205 080,68 13 402 893,11 179 802 187,58 21 373 750,78 158 428 436,80 AVIS DE CONVOCATION DES ACTIONNAIRES EN ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE Le Conseil d'Administration de delta holding, société anonyme au capital de 876 millions de dirhams, dont le siège social est établi au Complexe de Skhirat - Angle avenue Hassan II et route de la plage - Skhirat, immatriculée au Registre de Commerce de Rabat sous le n° 30261, a décidé de convoquer les actionnaires en Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 17/05/2022 à 15 heures au siège social de la Société, à l'adresse précitée, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : 1. Lecture du Rapport de Gestion du Conseil d'Administration et des Rapports Général et Spécial des Commissaires aux Comptes ;

2. Approbation des comptes annuels sociaux et consolidés clos au 31 décembre 2021 ;

3. Affectation des résultats - dividendes ;

4. Approbation des conventions réglementées visées dans le Rapport Spécial des Commissaires aux Comptes ;

5. Quitus aux Administrateurs et décharge aux Commissaires aux Comptes de leur mandat pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;

6. Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux Administrateurs ;

7. Divers

8. Pouvoirs L'Assemblée Générale Ordinaire a été convoquée conformément aux dispositions de la Loi 17-95 relative aux sociétés anonymes telle que modifiée et complétée par les Lois 20-05, 78-12, 20-19 et 19-20 ainsi qu'aux Statuts de la Société. Le Conseil d'Administration rappelle que pour avoir le droit de participer à cette Assemblée, les propriétaires d'actions au porteur doivent faire application, au préalable, des dispositions de l'article 130 de la Loi 17-95 telle que complétée et modifiée. Les propriétaires d'actions nominatives libérées des versements exigibles et inscrites au registre des actions nominatives ont le droit d'assister à cette Assemblée sur simple justification de leur identité. Un Actionnaire ne peut se faire représenter que par un autre actionnaire justifiant d'un mandat, par son conjoint ou par un ascendant ou descendant. Le mandat est donné pour une seule Assemblée. Il peut être donné pour deux Assemblées, l'une Ordinaire et l'autre Extraordinaire, tenues le même jour ou dans un délai de quinze jours. Le mandat donné pour une Assemblée est valable pour des Assemblées successives avec le même ordre du jour. Les actionnaires réunissant les conditions exigées par la Loi n°17-95 relative aux Sociétés anonymes disposent d'un délai de 10 jours à compter du présent avis pour demander l'inscription de projet de résolution à l'ordre du jour de cette Assemblée. Leurs demandes doivent parvenir, au siège social, par lettre recommandée avec accusé de réception. Les documents requis par la Loi sont mis à disposition des actionnaires au siège social de la Société. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Le projet des résolutions qui seront soumises à l'Assemblée Générale Ordinaire, tel qu'il est arrêté par le Conseil d'Administration se présente comme suit : Résolution N° 1 : Approbation des rapports et des états de synthèse annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 Après avoir entendu lecture du Rapport de Gestion du Conseil d'Administration et des Rapports Général et Spécial des Commissaires aux Comptes, l'Assemblée Générale approuve l'ensemble de ces documents dans leur intégralité et sans réserve ainsi que les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2021. RESOLUTION N° 2 : Affectation des résultats - Dividendes L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter les résultats comme suit (en dirhams) : L'Assemblée Générale Ordinaire fixe en conséquence le dividende à 1,3 dirham pour chacune des actions composant le capital social et y ayant droit du fait de leur date de jouissance. Ce dividende sera mis en paiement à partir du 19 juillet 2022. Le montant de ces dividendes, soit 113 880 000,00 dirhams, sera prélevé en totalité sur les autres réserves. RESOLUTION N° 3 : Approbation des conventions visées par le rapport spécial des Commissaires aux Comptes L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du Rapport Spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions relevant des articles 56 et suivants de la Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, approuve les conclusions dudit Rapport et les conventions qui y sont mentionnées. RESOLUTION N° 4 : Quitus aux Administrateurs et décharge aux Commissaires aux Comptes Par suite de l'adoption des résolutions précédentes, l'Assemblée Générale donne aux Administrateurs quitus définitif, et sans réserve, de l'exécution de leur mandat au cours de l'exercice 2021. L'Assemblée Générale décide, en outre, de donner décharge aux Commissaires aux Comptes de l'accomplissement de leur mission durant l'exercice écoulé. RESOLUTION N° 5 : Jetons de présence L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer aux membres du Conseil d'Administration des jetons de présence de six cent cinquante mille (650 000,00) DH. Les conditions et les modalités de répartition seront décidées par le Conseil d'Administration. RESOLUTION N° 6 : Pouvoirs à conférer pour l'accomplissement des formalités L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie du présent procès-verbal en vue d'effectuer toutes les formalités légales. Bénéfice net de l'exercice : 144 959 877,36 - Réserve légale : 0,00 + Report à nouveau antérieur : 444 796 494,05 + Réserve Facultative : 148 920 000,00 = Résultat distribuable : 738 676 371,41 Dividende à distribuer : 113 880 000,00 Solde à reporter à nouveau : 624 796 371,41 Aux actionnaires de la société DELTA HOLDING S.A. Rte De La Plage Ang. Av. Hassan II, Skhirat 12050 RAPPORT D'AUDIT SUR LE ETATS FINANCIERS CONSOLIDES Exercice du 1er janvier au 31 décembre 2021 Opinion Nous avons effectué l'audit des états de synthèse consolidés de la société Delta Holding S.A. et de ses filiales (le « groupe »), qui comprennent le bilan consolidé au 31 décembre 2021, ainsi que le compte de produits et charges consolidé, le tableau consolidé des flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, ainsi que l'état des informations complémentaires (ETIC), y compris un résumé des principales méthodes comptables. Ces états de synthèse consolidés font ressortir un montant de capitaux propres consolidés de 2 366 552 863,55 MAD dont un bénéfice net consolidé de 182 009 286,08 MAD. Nous certifions que les états de synthèse consolidés cités au premier paragraphe ci-dessus, sont réguliers et sincères et donnent dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle du patrimoine et de la situation financière du groupe au 31 décembre 2021, ainsi que du résultat de l'ensemble consolidé pour l'exercice clos à cette date, conformément au référentiel comptable admis au Maroc. Ces états ont été préparés dans un contexte évolutif de la crise sanitaire de l'épidémie de Covid 19, sur la base des éléments disponibles à cette date. Fondement de l'opinion Nous avons effectué notre audit selon les Normes de la Profession au Maroc. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états de synthèse consolidés » du présent rapport. Nous sommes indépendants du groupe conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à l'audit des états de synthèse au Maroc et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit. Questions clés de l'audit Les questions clés de l'audit sont les questions qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes dans l'audit des états de synthèse consolidés de la période considérée. Nous avons déterminé qu'il n'y avait aucune question clé de l'audit à communiquer. Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance pour les états de synthèse consolidés La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états de synthèse consolidés, conformément au référentiel comptable admis au Maroc, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états de synthèse consolidés exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Lors de la préparation des états de synthèse consolidés, c'est à la direction qu'il incombe d'évaluer la capacité du groupe à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions se rapportant à la continuité de l'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf si la direction a l'intention de liquider le groupe ou de cesser son activité ou si aucune autre solution réaliste ne s'offre à elle. Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d'information financière du groupe. Responsabilités de l'auditeur pour l'audit des états de synthèse consolidés Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états de synthèse consolidés pris dans leur ensemble sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs et de délivrer un rapport de l'auditeur contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes de la profession au Maroc permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états de synthèse consolidés prennent en se fondant sur ceux-ci. Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes de la profession au Maroc, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique tout au long de cet audit. En outre : . nous identifions et évaluons les risques que les états de synthèse consolidés comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ; . nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne du groupe ; . nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière ; . nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité du groupe à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états de synthèse au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener le groupe à cesser son exploitation ; . nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états de synthèse consolidés, y compris les informations fournies dans les états de synthèse consolidés, et apprécions si les états de synthèse consolidés représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle ; . nous obtenons des éléments probants suffisants et appropriés concernant les informations financières des entités et activités du groupe pour exprimer une opinion sur les états de synthèse consolidés. Nous sommes responsables de la direction, de la supervision et de la réalisation de l'audit du groupe. Nous assumons l'entière responsabilité de l'opinion d'audit. Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l'étendue et le calendrier prévus des travaux d'audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit. Fait à Rabat, le 23 mars 2022 Horwath Maroc AuditAdib BENBRAHIM Associé Les commissaires aux comptes IGRECKébir AL ECHEIKH EL ALAOUI Associé Attachments Original Link

Original Document

Permalink Disclaimer Alliances Developpement Immobilier SA published this content on 28 March 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 28 March 2022 13:00:13 UTC.

© Publicnow 2022 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue