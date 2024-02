L'entreprise de services publics Alliant Energy n'a pas atteint les estimations de Wall Street pour le bénéfice du quatrième trimestre jeudi, la baisse des ventes d'électricité et de gaz au détail et la hausse des dépenses de dépréciation des actifs ayant compensé la baisse des coûts d'exploitation.

Par l'intermédiaire de ses filiales - Interstate Power and Light Company et Wisconsin Power and Light Company - Alliant fournit des services énergétiques réglementés à 995 000 clients pour l'électricité et 425 000 clients pour le gaz naturel dans l'Iowa et le Wisconsin.

Les ventes au détail d'électricité ont baissé de 2,7 % au cours du trimestre qui s'est achevé le 31 décembre, tandis que les ventes au détail de gaz ont chuté de 18 % par rapport à l'année précédente. L'entreprise a également enregistré une augmentation marginale du nombre total de ses clients.

Les dépenses d'exploitation trimestrielles de la société basée à Madison, dans le Wisconsin, ont chuté de 13,4 % par rapport à l'année dernière, pour atteindre 788 millions de dollars. Contrairement à Alliant, ses pairs Southern Co et WEC Energy ont bénéficié de dépenses d'exploitation plus faibles au cours de ce trimestre, dépassant les estimations de bénéfices.

Sur une base ajustée, Alliant a gagné 48 cents par action au quatrième trimestre, contre 55 cents par action estimés par les analystes, selon les données de LSEG. (Reportage de Mrinalika Roy à Bengaluru ; Rédaction de Rashmi Aich)