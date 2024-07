Allianz Malaysia Berhad a annoncé la nomination de Madame Fa'izah Binti Mohamed Amin en tant qu'administrateur indépendant et non exécutif. La date du changement est le 19 juillet 2024. Elle est âgée de 56 ans.

Qualifications : Diplôme en sciences politiques de l'Université Brock, Canada, Bachelor of Arts (Honours, 2nd Upper). Expérience professionnelle et profession : Fa'izah est une technocrate chevronnée qui compte plus de 20 ans d'expérience dans des conglomérats locaux et des multinationales. Elle a commencé sa carrière comme correspondante à l'étranger avant de devenir spécialiste de l'information et de rejoindre Time Broadcast Group en tant que chef de la division des actualités et de l'information en 1995.

Elle a ensuite rejoint TM Berhad où elle est restée pendant 17 ans, avec de multiples portefeuilles comprenant la direction des opérations au Moyen-Orient et en Afrique et la division des TIC. En 2014, Fa'izah a rejoint UMW Technology Sdn Bhd en tant que présidente et chef de la division numérique, puis a pris la tête de HP Inc. en tant que directrice générale pour la Malaisie en 2018, avant de démissionner en 2020. Elle a été gouverneur et directrice des chambres de commerce américaines de 2019 à 2020.

Fa'izah siège en tant qu'administratrice non exécutive indépendante ("INED") dans plusieurs sociétés cotées en bourse. Elle siège également en tant qu'INED de Cradle Fund Sdn Bhd depuis 2019.