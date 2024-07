Allianz Malaysia Berhad a annoncé la nomination de M. Wong Kok Leong en tant qu'administrateur indépendant et non exécutif. La date du changement est le 19 juillet 2024. Il est âgé de 63 ans.

Qualifications : Diplôme d'économie de l'Université de Malaya, licence d'économie (avec mention) ; autres diplômes en coaching ontologique de The Coach Partnership, Singapour, certificat. Expérience professionnelle et profession : M. Wong Kok Leong ("Thomas") est un cadre stratégique et accompli qui a près de trente ans d'expérience à des postes de direction dans les secteurs des biens de consommation à évolution rapide, de l'enseignement supérieur et de l'assurance en Malaisie. Il a commencé sa carrière professionnelle en tant que responsable des comptes nationaux chez Unilever Malaysia en 1992, avant de devenir directeur général de Wall's Ice Cream, une division d'Unilever, en 1996.

Il a également été nommé membre du comité exécutif d'Unilever Malaysia et membre du conseil stratégique régional de la catégorie SEA. En 2002, il rejoint TH Marketing & Ceres Sime Confectionery Sdn Bhd, une entreprise en partenariat avec Ceres Singapore et Sime Darby Marketing. En 2005, il a rejoint DKSH Berhad en tant que directeur général principal, Harpers Trading, avant de rejoindre INTI Laureate Universities and Colleges en tant que vice-président principal des ventes et du marketing en 2010.

Thomas a commencé son incursion dans le secteur de l'assurance en 2007, lorsqu'il a rejoint Prudential Malaysia en tant que directeur du marketing et de la distribution des partenariats. Il a ensuite rejoint AIA Berhad en tant que directeur du marketing en 2012 et directeur des ressources humaines en 2017, avant de prendre sa retraite en 2021. Thomas a été directeur non exécutif indépendant de Fi-Life Sdn.

Bhd, une start-up Fintech dans le cadre de l'initiative sandbox de la Bank Negara Malaysia visant à promouvoir l'accès à l'assurance numérique.