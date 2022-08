Allianz SE : Un soutien à mettre à profit 08/08/2022 | 09:31 Etienne Monceau 08/08/2022 | 09:31 achat En cours

Cours d'entrée : 178.46€ | Objectif : 183.72€ | Stop : 173.38€ | Potentiel : 2.95% Le support des 169.94 EUR actuellement testé devrait permettre au titre Allianz SE de retrouver le chemin de la hausse.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 183.72 €. Synthèse La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Le score ESG Refinitiv de la société, basé sur un classement de la société relatif à son secteur d'activité, ressort particulièrement bon.

Points forts Avec un PER à 10.89 pour l'exercice en cours et 7.35 pour l'exercice 2023, les niveaux de valorisation du titre sont très bon marché en termes de multiples de résultat.

La société fait partie des dossiers les plus faiblement valorisés. Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" s'établit à 0.63 pour l'année 2022.

Le cours de la société rapporté à sa valeur nette comptable fait ressortir le dossier comme étant relativement bon marché.

Compte tenu des flux de trésorerie positifs que son activité génère, le niveau de valorisation de la société est un atout.

Les investisseurs qui recherchent du rendement pourront trouver dans cette action un intérêt majeur.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

La visibilité sur les activités du groupe à venir est excellente. Les analystes couvrant le dossier ont des avis très proches concernant les revenus futurs de l'entreprise. Cette faible dispersion des estimations permet de confirmer la bonne prédictibilité du chiffre d'affaires de l'exercice en cours ainsi que du suivant.

Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Points faibles Les perspectives de croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise sont très faibles pour les prochains exercices, d'après les estimations du consensus Standard & Poor's.

Au cours des derniers mois, les anticipations de bénéfices ont été revues à la baisse, par l'ensemble des analystes qui suivent la société.

Sous-secteur Assurance et courtier généraliste - Autres Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. ALLIANZ SE -14.93% 72 313 MARSH & MCLENNAN COMPANIES -4.73% 82 637 CHUBB LIMITED -4.13% 77 397 ZURICH INSURANCE GROUP LTD 4.77% 64 486 BAJAJ FINSERV LIMITED -8.05% 30 266 HARTFORD FINANCIAL SERVICES.. -7.07% 20 733 BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES.. 37.25% 10 910 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA -5.14% 10 314 TALANX AG -14.15% 9 388 ASSURANT, INC. -0.37% 8 263 AGEAS SA/NV -6.56% 7 989

Données financières EUR USD CA 2022 152 Mrd 154 Mrd - Résultat net 2022 7 519 M 7 636 M - Dette nette 2022 24 064 M 24 440 M - PER 2022 10,9x Rendement 2022 6,41% Capitalisation 71 199 M 72 313 M - VE / CA 2022 0,63x VE / CA 2023 0,61x Nbr Employés 155 411 Flottant 99,9% Prochain événement sur ALLIANZ SE 10/11/22 Q3 2022 Présentation des résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 18 Dernier Cours de Clôture 176,64 € Objectif de cours Moyen 234,16 € Ecart / Objectif Moyen 32,6% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Oliver Bäte Chief Executive Officer Giulio Terzariol CFO, Head-Finance, Controlling & Risk Michael Diekmann Chairman-Supervisory Board Barbara Karuth-Zelle Chief Operating Officer Renate Wagner Head-Human Resources, Legal & Compliance