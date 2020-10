Allianz : Berenberg dit voir une opportunité

02/10/2020 | 12:24

Berenberg a réitéré vendredi sa recommandation d'achat sur Allianz, assortie d'un objectif de cours de 232 euros, voyant davantage une 'opportunité' qu'un 'risque' dans le titre de l'assureur allemand.



'Allianz et sa branche de gestion d'actifs Allianz Global Investors sont attaqués en justice par un certain nombre de fonds de pension américains qui ont investi, et perdu de l'argent, dans les fonds 'Structured Alpha' du groupe', rappelle l'analyste.



'Nous n'en savons pas assez pour prédire de manière fiable l'issue du dossier, mais sur la foi d'un ensemble d'événements similaires qui avaient touché Allianz aux Etats-Unis entre 2006 et 2010, nous pensons que ces poursuites judiciaires peuvent constituer un point d'entrée attrayant sur l'action', estime Berenberg.



'La principale incertitude concerne la durée de ces contentieux', reconnaît le bureau d'études dans sa note diffusée vendredi.



