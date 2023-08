ALLIANZ : Oddo BHF reste positif après les résultats

Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 255 euros sur Allianz, au lendemain de la publication par l'assureur allemand d'un 'résultat opérationnel supérieur aux attentes au deuxième trimestre, avec une forte croissance des revenus'.



'Allianz continue de bénéficier de perspectives opérationnelles favorables, notamment en assurance dommages, avec un bilan solide', constate l'analyste, ajoutant que le titre 'se traite à de faibles multiples', avec un PE (ratio cours sur BPA) 2024 de seulement 8,5 fois.



