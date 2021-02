Allianz : Oddo reste à 'surperformance', ajuste sa cible

Oddo BHF réitère sa recommandation 'surperformance' sur Allianz, avec un objectif de cours très légèrement relevé de 225 à 227 euros à la suite d'une publication annuelle marquée selon lui par 'de très solides performances sous-jacentes'.



Outre un résultat opérationnel du dernier trimestre supérieur aux attentes, le bureau d'études pointe des 'perspectives 2021 favorables', une hausse de la marge de solvabilité et une stabilité du dividende.



'Allianz continue de bénéficier de bonnes dynamiques opérationnelles. Il conserve par ailleurs un bilan très solide', conclut l'analyste, pour qui 'ses très bons fondamentaux restent insuffisamment valorisés'.



