Allianz : Oddo reste à 'surperformance', ajuste sa cible

Oddo BHF réitère sa recommandation 'surperformance' sur Allianz, relevant légèrement ses prévisions de résultat et son objectif de cours de 240 à 242 euros, après la publication vendredi de résultats supérieurs aux attentes au titre du premier semestre.



Dans son nouvel objectif de cours, une charge forfaire avant impôts sur les litiges américains est plus que contrebalancée par le relèvement du RO sous-jacent, le rachat d'actions et une légère baisse du coût du capital en assurance vie (amélioration du profil de risque).



Le bureau d'études considère ainsi que 'l'incertitude des litiges aux Etats-Unis ne doit pas masquer la solidité du groupe', et que 'la faiblesse des multiples (PE 2022 de neuf fois) ne reflète pas la qualité du business model d'Allianz'.



