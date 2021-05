Allianz : Oddo relève son objectif de cours

Oddo BHF réitère sa recommandation 'surperformance' sur Allianz avec un objectif de cours relevé de 230 à 240 euros, au lendemain de la publication par la compagnie d'assurance allemande de ses résultats de premier trimestre.



'Les tendances opérationnelles sous-jacentes sont positives (amélioration du ratio combiné structurel, bon mix-produits en vie, très forte collecte nette en AM) et Allianz a réalisé différentes acquisitions qui vont soutenir la croissance de son BPA', note l'analyste.



Oddo BHF estime en outre que le groupe pourrait également refaire des rachats d'actions l'année prochaine (sauf opportunités de croissance externe), et souligne que le titre se traite à un PE (ratio cours sur BPA) 2022 de seulement 10 fois.



