HAMBOURG (dpa-AFX Broker) - La banque privée Berenberg a maintenu son opinion sur Allianz à "acheter" avec un objectif de cours de 309 euros. Les faibles coûts, le flux de trésorerie disponible du gestionnaire de fonds Pimco et les contrats d'assurance d'Allianz Vie sont des raisons d'achat pour son "top pick", écrit l'analyste Michael Huttner dans une étude publiée mercredi. Il part du principe qu'Allianz relèvera ses prévisions de bénéfices pour 2023 lors de la présentation des chiffres du troisième trimestre en novembre et qu'il pourra alors également annoncer un programme de rachat d'actions supplémentaire. Pour 2023, Huttner s'attend à une augmentation du dividende de plus de dix pour cent./ajx/mis

