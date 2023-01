Morgan Stanley relève Allianz à 'Overweight' - objectif 248 euros

NEW YORK (dpa-AFX) - La banque d'affaires américaine Morgan Stanley a relevé sa recommandation sur Allianz de "Equal-weight" à "Overweight" et son objectif de cours de 205 à 248 euros. Dans une étude sectorielle publiée lundi, l'analyste Ashik Musaddi se montre optimiste pour le secteur de l'assurance en 2023. L'expert s'attend à ce qu'une forte tarification et une amélioration de l'évolution du chiffre d'affaires masquent l'effet de l'inflation et des changements comptables. Ses "top picks" sont Axa et, plus récemment, Prudential. En ce qui concerne Allianz, il reconnaît que le groupe fait face à des préoccupations liées aux influences réglementaires et à la situation du capital./tih/ck

