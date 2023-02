Allianz recule de 2,51% à 215,50 euros à Francfort en dépit de la publication de résultats robustes. Sur l'année 2022, l'assureur affiche un chiffre d'affaires en hausse de 2,8 % à 152,7 milliards d'euros. Sur cette période, son bénéfice d'exploitation a progressé de 5,7 % à 14,2 milliards d'euros grâce à l'excellente performance des activités IARD, Santé et Vie. L'assureur enregistre un bénéfice d'exploitation record. Il se signale aussi avec un bénéfice net en hausse de 2% sur un an à 6,74 milliards d'euros.



Quant à son bénéfice net attribuable aux actionnaires, il est en hausse de 1,9% à 6,7 milliards d'euros.



Au quatrième trimestre 2022, son chiffre d'affaires total s'élève à 36,7 milliards d'euros, en baisse de 4,5 %. Cependant, sur ce trimestre, le résultat d'exploitation bondit de 12,7 % à 4 milliards d'euros, porté par la solide performance du segment d'activité Santé et Vie.



Le ratio de solvabilité 2 a progressé de 2 points au quatrième trimestre à 201%.



" Avec nos résultats records en 2022, à la fois en termes de chiffre d'affaires et de bénéfice d'exploitation, Allianz a renforcé sa position en tant qu'une des institutions financières mondiales les plus importantes, les plus résilientes et les plus fiables. Notre performance est le résultat d'une stratégie mûrement réfléchie, d'une exécution fiable, d'une simplification permanente et d'une gestion rigoureuse du capital. " , a souligné Oliver Bäte, Directeur Général d'Allianz SE.



UBS reste à l'Achat sur le titre avec un objectif de cours inchangé à 233 euros après la publication de ces résultats.



S'agissant de ses perspectives, Allianz annonce un objectif de résultat d'exploitation 2023 qui est prévu à 14,2 milliards d'euros, à plus ou moins 1 milliard d'euros. C'est quasiment le même objectif établi par Jefferies qui estime ce résultat d'exploitation à 14,3 milliards d'euros.



En outre, la direction d'Allianz propose un dividende de 11,40 euros par action, soit une hausse de 5,6 % depuis 2021.



Le dernier programme de rachat d'actions de 1 milliard d'euros lancé le 21 novembre 2022 est toujours en cours. Des actions, pour un montant de 544,2 millions d'euros, ont été rachetées à date du 3 février 2023.