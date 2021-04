Allianz Suisse rabote les taux de conversion dans la prévoyance

Zurich (awp) - Allianz Suisse va abaisser les taux de conversion dans la prévoyance professionnelle (LPP) à partir de l'année prochaine. L'assureur justifie cette décision par l'augmentation de l'espérance de vie et par le niveau historiquement bas des taux d'intérêt.

Le taux de conversion LPP fixé par la loi à 6,8% ne tient pas compte des conditions actuelles et entraîne chaque année une redistribution au profit des retraités qui se chiffres en milliards de francs suisses à l'échelle nationale, affirme jeudi la filiale helvétique de l'assureur allemand.

La réduction "rapide et significative" du taux de conversion est considérée comme urgente afin de "garantir à long terme la stabilité financière et l'équité entre les différentes générations". Allianz Suisse estime que l'abaissement à 6,0% inscrit dans la réforme prévue de la LPP ne permettra de résoudre le problème de distribution que partiellement.

Dès l'année prochaine, l'assureur rabotera ainsi le taux à 6,6% pour l'avoir de vieillesse minimal, avant de le porter à 6,4% et 6,2% pour respectivement 2023 et 2024. En ce qui concerne la prévoyance surobligatoire hommes, les niveaux fixés sont de 4,654% (2022), de 4,492% (2023) et de 4,332% (dès 2024). Pour les femmes, Allianz Suisse annonce respectivement 4,607%, 4,446% et 4,287%.

L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma) devra encore approuver les propositions pour 2023 et au-delà.

fr/lk