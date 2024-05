L'entreprise allemande Allianz a enregistré une hausse de 22 % de son bénéfice net au premier trimestre, supérieure aux prévisions, grâce à la vigueur de ses activités d'assurance dommages, a déclaré la société mercredi.

Le bénéfice net attribuable aux actionnaires s'est élevé à 2,475 milliards d'euros (2,68 milliards de dollars) au cours des trois mois précédant le mois de mars, contre un bénéfice de 2,032 milliards d'euros un an plus tôt. Ce chiffre dépasse les 2,353 milliards d'euros prévus par le consensus.

Allianz a confirmé son objectif d'un bénéfice d'exploitation pour 2024 compris entre 13,8 milliards d'euros et 15,8 milliards d'euros.

Elle a déclaré que ses activités d'assurance dommages ont bénéficié de prix plus élevés, de sinistres relativement bénins dus à des catastrophes naturelles et de revenus d'investissement plus élevés.

(1 $ = 0,9241 euros)