MUNICH (dpa-AFX) - L'assurance automobile d'Allianz autorise désormais la réparation des voitures avec des pièces de rechange d'occasion. Cela devrait être à la fois plus écologique et moins cher. Les véhicules concernés sont ceux âgés de trois à huit ans. Le groupe munichois de la Dax et le plus grand assureur allemand a fait référence vendredi à l'Angleterre, aux Pays-Bas et à la France, où il existe depuis quelques années déjà des directives pour exiger des pièces réutilisables dans les ateliers de réparation automobile. "Tous les experts s'accordent à dire que la réparation est plus durable que l'utilisation de pièces neuves", a déclaré Frank Sommerfeld, le directeur d'Allianz Versicherungs-AG, qui gère les activités d'assurance dommages en Allemagne.

Les pièces de rechange doivent provenir de voitures totalement détruites qui, jusqu'à présent, étaient souvent vendues à l'étranger pour être cannibalisées. Allianz veut réutiliser des pièces comme les portes, les hayons avant et arrière, mais aussi les rétroviseurs, les phares ou les feux arrière. "Les pièces importantes pour la sécurité comme les directions, les pièces d'essieu ou les roues ne seront pas utilisées", a déclaré Sommerfeld.

Le manager a donné comme exemple de calcul la réparation du pare-brise d'une VW ID.3, pour laquelle le renoncement à une nouvelle vitre coûterait donc 1200 euros de moins. Selon l'Allianz Zentrum für Technik, les émissions de CO2 seraient dans ce cas de figure presque cent pour cent inférieures. Cela s'explique par le fait que la production de pièces automobiles génère des gaz à effet de serre qui, par nature, ne sont pas produits à nouveau lors de l'installation d'une pièce de rechange d'occasion.

Les assureurs automobiles allemands souffrent depuis des années d'une augmentation des coûts, due en grande partie au prix élevé des nouvelles pièces détachées. Comme les recettes ne couvrent actuellement plus les coûts, la fédération allemande des assurances s'attend à ce que le secteur de l'assurance connaisse cette année un nouveau déficit de plusieurs milliards dans la branche automobile /cho/DP/stk.