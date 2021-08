Allianz: bénéfice net en hausse de 46% au 2e trimestre, objectif annuel affiné

Francfort (awp/afp) - Allianz a publié vendredi un bénéfice net au deuxième trimestre en forte hausse annuelle, touché par l'impact de catastrophes naturelles mais relativement épargné par la pandémie de Covid-19, et a affiné ses prévisions pour l'année.

D'avril à juin, le géant de l'assurance a engrangé un bénéfice net part du groupe de 2,2 milliards d'euros, en hausse de 46% sur un an. Son résultat opérationnel (Ebit), à 3,3 milliards d'euros, est en hausse de 29% et devrait atterrir "dans le haut de la fourchette" de la prévision annuelle fixée entre 11 et 13 milliards d'euros, selon un communiqué.

afp/al