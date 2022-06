Allianz : cède ses activités en Russie à Interholding

Le groupe annonce la vente d'une participation majoritaire dans ses activités en Russie à Interholding, propriétaire de l'assureur RC russe Zetta Insurance.



À l'issue de la transaction, Allianz détiendra une participation minoritaire de 49,9 % dans la nouvelle société.



Cette opération aura un impact négatif d'environ 0,4 milliard d'euros sur le compte de résultat d'Allianz. L'accord fait suite à la décision d'Allianz de réduire ses activités en Russie.



Zetta Insurance, détenue par Interholding, possède plus de 120 points de vente en Russie, avec plus de 6 500 agents dans plus de 150 villes russes.



