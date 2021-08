Allianz chute : l'enquête sur certains fonds aux Etats-Unis pourrait avoir un impact financier

Allianz chute de 6,8% à 95,72 euros et affiche la plus forte baisse de l’indice Dax 30. Les fonds Structured Alpha de sa filiale Allianz Global Investors font actuellement l’objet d’une enquête du ministère américain de la justice (DOJ) après un dépôt de plaintes. Une enquête de la SEC à leur sujet est également en cours depuis 2020. L’assureur affirme avoir reçu une demande de documents et d'informations de la part du DOJ, et précise qu’il coopère pleinement avec la SEC et le DOJ dans le cadre de ces enquêtes. Il a par ailleurs immédiatement entamé son propre examen de cette affaire.



Ces fonds ont causé des pertes importantes aux investisseurs lors de la chute du marché liée à la pandémie au début de l'année dernière.



À la lumière de l'enquête du DOJ et sur la base des informations dont dispose Allianz à ce jour, le Conseil d'administration de l'assureur a réévalué la question et est arrivé à la conclusion qu'il existe un risque que les questions relatives aux Structured Alpha Funds puissent avoir un impact matériel sur les futurs résultats financiers du Groupe Allianz.



Cependant, il juge qu'il n'est actuellement pas possible de prédire comment les enquêtes de la SEC et du DOJ et les procédures judiciaires en cours peuvent être résolues, ni le moment d'une telle résolution. En particulier, il n'est pas possible d'estimer de manière fiable le montant de toute résolution possible, y compris les amendes potentielles. Par conséquent, aucune provision n'a été comptabilisée par Allianz au stade actuel.