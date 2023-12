MUNICH (dpa-AFX) - Après les coûteux dégâts causés par les tempêtes de cet été, Allianz cède à nouveau, après une longue période, ses propres risques aux investisseurs sur le marché des capitaux. Pour ce faire, le groupe Dax a lancé un emprunt catastrophe pour les risques de tempête de vent en Europe par le biais d'une société à but spécial irlandaise, comme il l'a annoncé mardi à Munich. Il a ainsi réassuré des risques à hauteur de 250 millions d'euros pour les années 2024 à 2026 sur le marché des capitaux. "C'est la première obligation catastrophe depuis plus d'une décennie par laquelle Allianz couvre ses propres risques d'assurance", a-t-on ajouté. Les investisseurs ont bien accueilli l'obligation.

Au troisième trimestre, les dommages causés par les catastrophes naturelles ont coûté à Allianz près de 1,3 milliard d'euros, soit presque quatre fois plus qu'un an auparavant. En Allemagne, les tempêtes "Denis", "Erwin" et "Bernd", accompagnées de grêle et de fortes pluies, ont coûté cher à l'assureur. Un porte-parole a chiffré la charge dans ce pays à près de 600 millions d'euros. Thorsten Fromhold, le manager d'Allianz responsable de l'emprunt catastrophe, a qualifié mardi les tempêtes de vent en Europe de "notre plus grand risque naturel".

Pour les assureurs, les obligations catastrophes peuvent être plus intéressantes qu'une couverture auprès d'un réassureur. Ces derniers ont depuis quelque temps fortement augmenté leurs prix. Les acheteurs d'une obligation catastrophe risquent de perdre leur capital investi en cas de catastrophe, selon la structure choisie./stw/mis