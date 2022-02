Allianz : dans le vert, un broker en soutien

Allianz gagne près de 2% à Francfort, soutenu par une analyse de Oddo BHF qui réitère sa recommandation 'surperformance' sur le titre, avec un objectif de cours maintenu à 250 euros, jugeant que 'la valorisation actuelle du groupe ne reflète pas les bons fondamentaux' de la compagnie d'assurances allemande.



'Le groupe continue à bénéficier de tendances opérationnelles favorables et conserve un bilan solide. Une meilleure visibilité sur les litiges d'AGI (Allianz Global Investors) aux Etats-Unis pourrait également soutenir le re-rating du titre', estime l'analyste.



Alors qu'Allianz publiera le 18 février avant Bourse ses résultats du quatrième trimestre 2021, Oddo indique prévoir un résultat opérationnel de 3342 millions (+12,3%), très légèrement supérieur au consensus, et un résultat net de 2426 millions (+33,5%).



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.