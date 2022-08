Allianz : décollecte de 33,8 milliards d'euros dans la gestion pour compte de tiers

En gestion d'actifs, Allianz gérait 1 769 milliards d'euros pour le compte de tiers à fin juin, en baisse de 109 milliards d'euros sur le trimestre. Ce métier a connu une décollecte de 33,8 milliards d'euros, mais aussi un impact négatif des marchés de 159,2 milliards d'euros. L'impact des changes est positif à hauteur de 87,7 milliards d'euros.



Le gérant américain PIMCO, détenu par Allianz et spécialisé dans l'obligataire, a enregistré un flux sortant de 28,7 milliards d'euros et Allianz GI a connu une décollecte de 5,1 milliards d'euros.