Allianz devra payer 6 Mds$ dans l'affaire des fonds Structured Alpha

L'assureur allemand Allianz SE a accepté de payer environ 6 milliards de dollars et une unité de gestion d'actifs américaine plaidera coupable de fraude après l'effondrement des fonds d'investissement de plusieurs milliards de dollars Structured Alpha, dans le contexte des turbulences du marché déclenchées par la pandémie de coronavirus en 2020.

Le ministère américain de la justice, qui a annoncé le versement et le plaidoyer, a également déclaré que Grégoire Tournant, l'ancien directeur des investissements des fonds Structured Alpha, est mis en examen pour complot, fraude en matière de valeurs mobilières, fraude de conseiller en investissement et obstruction à la justice. Les fonds Structured Alpha avaient autrefois plus de 11 milliards de dollars d'actifs sous gestion, mais ils ont perdu plus de 7 milliards de dollars lorsque la propagation du COVID-19 a déclenché de fortes fluctuations sur les marchés boursiers en février et mars 2020.

Le paiement d'Allianz comprend une amende de 2,33 milliards de dollars, 3,24 milliards de dollars de restitution et 463 millions de dollars de confiscation, selon l'accord sur le plaidoyer. Le ministère de la Justice a également déclaré qu'Allianz payait une amende civile de 675 millions de dollars pour régler une enquête connexe de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.

Les investisseurs, qui ont déposé plus de deux douzaines de plaintes, ont accusé Allianz de s'écarter de sa stratégie d'investissement déclarée, qui consiste à se couvrir pour limiter les pertes potentielles. Allianz n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire. Un avocat de Tournant n'a pas pu être joint immédiatement pour un commentaire.