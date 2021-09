Allianz fait l'objet d'une enquête en Allemagne concernant des fonds d'investissement

Les régulateurs allemands ont lancé une enquête sur la plus grande société financière du pays, Allianz, après la disparition de certains de ses fonds d'investissement américains l'année dernière, ont déclaré à Reuters des personnes ayant une connaissance directe du dossier.

Cette décision accroît la pression sur l'assureur, qui doit déjà faire face à une série de procès intentés par des investisseurs au sujet de ses Structured Alpha Funds et à des enquêtes connexes menées par le ministère américain de la justice (DOJ) et la Securities and Exchange Commission (SEC).

L'assureur allemand est l'un des plus grands gestionnaires de fonds au monde, avec 2,4 trillions d'euros (2,9 trillions de dollars) d'actifs sous gestion par l'intermédiaire du géant obligataire Pimco et d'Allianz Global Investors, qui a géré les fonds au centre des enquêtes.

L'enquête menée par le régulateur financier allemand, la BaFin, concerne plusieurs départements de l'institution, ont déclaré plusieurs sources, s'exprimant sous couvert d'anonymat car l'enquête est en cours.

Les fonctionnaires de la BaFin examinent dans quelle mesure les cadres d'Allianz, en dehors de la division des fonds, ont eu connaissance ou ont été impliqués dans les événements qui ont conduit à ce que les fonds enregistrent des milliards de dollars de pertes, ont précisé les personnes.

Un porte-parole d'Allianz a déclaré mardi que la société était en contact régulier avec la BaFin sur toutes les questions, y compris Structured Alpha. "Il s'agit d'un processus absolument normal", a déclaré le porte-parole.

Les sources ont déclaré que l'enquête allemande était actuellement dans une phase d'établissement des faits et impliquait plusieurs personnes, mais qu'elle s'était accélérée depuis qu'Allianz avait annoncé l'enquête du DOJ le 1er août.

L'assureur a déclaré le mois dernier qu'il avait réévalué les risques liés aux fonds après avoir été approché par le DOJ et qu'il avait conclu que l'affaire pourrait affecter de manière significative ses résultats financiers futurs.

Les diverses enquêtes et poursuites judiciaires portent sur les Structured Alpha Funds d'Allianz Global Investor, qui s'adressaient aux fonds de pension américains pour les travailleurs tels que les enseignants et les employés du métro. Ces fonds ont également été commercialisés auprès d'investisseurs européens.

Après la pandémie de coronavirus qui a fait plonger les marchés, les fonds ont chuté, dans certains cas de 80 % ou plus.

Les pertes dues aux mauvais paris sur les options ont été si extrêmes qu'Allianz a fermé en mars 2020 deux fonds qui valaient 2,3 milliards de dollars à la fin de 2019. Les pertes subies par d'autres ont amené certains investisseurs à retirer ce qui restait de leur argent.

Les investisseurs ont maintenant intenté 25 procès réclamant 6 milliards de dollars de dommages, affirmant qu'Allianz s'est écartée de sa stratégie consistant à fournir une protection contre les baisses de marché. Les avocats d'Allianz ont déclaré que les investisseurs étaient avertis et conscients des risques. (1 $ = 0,8428 euros) (Reportage de Tom Sims ; édition de David Clarke et Louise Heavens)