Allianz : hausse de 14% du résultat net au 1er semestre

Allianz publie au titre de son premier semestre 2024 un résultat net part du groupe en hausse de 14,2% à cinq milliards d'euros et un profit opérationnel en augmentation de 5,3% à 7,9 milliards, pour un volume total des affaires accru de 6,4% à 91 milliards.



La compagnie d'assurance allemande explique que tous ses segments ont contribué à la croissance du profit opérationnel, dont l'assurance-dommages où 'une forte performance sous-jacente a largement compensé l'impact élevé des catastrophes naturelles'.



Revendiquant aussi un ratio de capitalisation Solvabilité II à 206% et un RoE coeur annualisé à 17,5% à fin juin, Allianz confirme son objectif de profit opérationnel pour l'ensemble de 2024 à 14,8 milliards d'euros, à plus ou moins un milliard près.



Par ailleurs, ayant racheté pour un milliard d'euros d'actions à fin juillet dans le cadre du programme annoncé en février, le directoire a décidé d'augmenter de 500 millions d'euros l'enveloppe pour des rachats d'actions sur l'année 2024, la portant ainsi à 1,5 milliard.



