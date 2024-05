Allianz : hausse de 7% du profit opérationnel trimestriel

Allianz publie au titre de son premier trimestre 2024 un résultat net coeur des actionnaires en hausse de 15,7% à 2,51 milliards d'euros et un profit opérationnel en augmentation de 6,8% à 3,99 milliards, pour un volume total des affaires accru de 5,3% à 48,4 milliards.



La compagnie d'assurance allemande explique que la croissance de son profit opérationnel a été tirée avant tout par le segment d'activité dommages (+10,4%), et secondairement les segments de gestion d'actifs (+7%) et de vie-santé (+0,5%).



Revendiquant aussi un ratio de capitalisation Solvabilité II à 203% et un RoE coeur annualisé à 17,4% à fin mars, Allianz confirme son objectif de profit opérationnel pour 2024 à 14,8 milliards d'euros, à plus ou moins un milliard près.



