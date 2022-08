Allianz : l'UE autorise une acquisition conjointe

La Commission européenne a autorisé l'acquisition du contrôle conjoint de Tideway par Amber, Dalmore et Allianz Group.



Tideway est un fournisseur d'infrastructures responsable de la conception, de la construction, de la mise en service et de la maintenance du Thames Tideway Tunnel (Londres).



Amber est un sponsor et gestionnaire international d'infrastructures axé sur les investissements à long terme, à faible risque et générateurs de flux de trésorerie.



Dalmore est un gestionnaire de fonds indépendant qui se concentre sur les opportunités à faible risque pour les investisseurs institutionnels du secteur des infrastructures au Royaume-Uni.



Allianz Group est un groupe mondial de services financiers actif dans l'assurance et la gestion d'actifs.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne poserait aucun problème de concurrence, compte tenu des chevauchements très limités entre les activités des entreprises dans l'Espace économique européen.



