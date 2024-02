Allianz : l'UE valide la coacquisition de Wesco Aircraft Hldg

Le 26 février 2024 à 15:04

La Commission européenne annonce avoir approuvé l'acquisition du contrôle conjoint de Wesco Aircraft Holdings, basée aux États-Unis par l'allemand Allianz SE d'Allemagne et Silver Point Capital (Etats Unis).



La transaction concerne principalement la fourniture de solutions de chaîne d'approvisionnement dans les secteurs de la défense, de l'espace, de l'automobile et de l'industrie.



La Commission a conclu que l'opération notifiée ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, étant donné que les sociétés ne sont pas actives sur les mêmes marchés ou sur des marchés verticalement liés.





