Allianz : la tendance à l'e-mobilité augmente le risque d'incendie dans le secteur maritime

HAMBOURG/MUNICH (dpa-AFX) - Avec la croissance rapide de la mobilité électrique, le risque d'incendie en haute mer augmente dans le secteur de la navigation mondiale. "La tendance générale à une plus grande durabilité conduit à transporter de plus en plus de véhicules électriques et de marchandises alimentées par des batteries", écrit l'assureur industriel d'Allianz (AGCS) dans sa dernière étude sur la navigation. "Une autre source de danger est le transport d'accumulateurs lithium-ion potentiellement très inflammables, notamment sur les porte-conteneurs et les transporteurs de voitures".

Les principales causes d'incendies provoqués par ces accumulateurs seraient des défauts de production, des cellules de batterie ou des appareils endommagés ainsi qu'une surcharge ou des courts-circuits. Selon lui, ces incendies sont pernicieux car ils sont difficiles à éteindre et peuvent se rallumer spontanément. "La plupart des navires ne disposent pas d'une protection suffisante ni de capacités d'alerte précoce ou d'extinction suffisantes pour lutter contre de tels incendies en haute mer", explique Justus Heinrich, expert maritime de l'AGCS. Il recommande aux compagnies maritimes de former leurs équipages en conséquence, de disposer d'un équipement de lutte contre l'incendie adapté et d'améliorer les systèmes d'alerte précoce.

Selon l'AGCS, le problème des incendies s'aggrave en raison du transport de marchandises dangereuses sur des navires de plus en plus grands. De plus, le danger augmente car le fret est souvent mal déclaré. "Etiqueter le fret comme marchandise dangereuse est plus coûteux", explique-t-on, "c'est pourquoi certaines entreprises tentent de contourner cet étiquetage en faisant passer des feux d'artifice pour des jouets ou des batteries pour des pièces d'ordinateur". Sur la base de rapports du secteur, AGCS estime qu'environ un quart des incidents graves à bord des porte-conteneurs sont dus à des marchandises dangereuses mal déclarées.

L'année dernière, l'assureur a constaté que les incendies étaient la cause principale des pertes totales. "Huit pertes de navires et plus de 200 accidents leur sont imputables - le chiffre le plus élevé depuis dix ans", indiquent les experts de l'AGCS. Au cours des cinq dernières années, les incendies auraient entraîné la perte de 64 navires. "Le feu est également à l'origine des sinistres les plus coûteux", rapporte AGCS après avoir analysé 250 000 sinistres dans le domaine de l'assurance maritime et de l'assurance transport.

Dans l'ensemble, l'assureur indique que le nombre de pertes est tombé à un niveau historiquement bas. "En 2022, 38 pertes totales de navires ont été déclarées dans le monde entier, contre 59 l'année précédente", est-il indiqué, "ce qui correspond à une baisse de 65 pour cent des pertes annuelles en dix ans". En 2013, 109 pertes totales étaient donc encore signalées, et il y a 30 ans, plus de 200 par an.

"Aussi réjouissants que soient ces résultats, les prochaines tempêtes se préparent déjà", avertit Heinrich. "Plus d'un an après l'invasion russe de l'Ukraine, la flotte fantôme croissante de pétroliers inquiète les armateurs, les équipages et les assureurs". Selon lui, la taille de la flotte n'est pas claire, les estimations allant jusqu'à 600 navires. "On peut supposer que la flotte est composée de navires plus anciens qui naviguent sous des pavillons appliquant des normes plus basses", a déclaré Heinrich./kf/DP/stk