Allianz : acquisition d'Aviva Pologne pour 2,5 MdsE

Allianz a annoncé ce matin l'acquisition des activités d'assurance-vie et non-vie, ainsi que les activités de gestion de retraite et d'actifs d'Aviva Pologne. Le groupe allemand réalise aussi l'acquisition de chaque participation de 51% dans les coentreprises de bancassurance vie et non-vie d'Aviva Pologne avec Santander. L'opération porte sur un montant de 2,5 milliards d'euros.



Allianz devient le cinquième assureur en Pologne et consolide sa position de leader de la rentabilité en Europe centrale et orientale (CEE).



Sous réserve de la réception des approbations réglementaires requises, la transaction devrait être terminée au cours des 12 prochains mois.



