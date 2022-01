Allianz : nouvelle coentreprise avec VGP dans la logistique

Allianz a annoncé mardi la signature d'un accord avec le groupe immobilier VGP en vue de la création d'une nouvelle coentreprise spécialisée dans les métiers de la logistique.



La joint venture, détenue à parité, aura pour mission de développer un portefeuille d'actifs 'premium' dans le secteur de la logistique en Allemagne, en République Tchèque, en Hongrie et en Slovaquie.



Les deux partenaires disent viser un actif brut de l'ordre de 2,8 milliards d'euros à un horizon de cinq ans.



Très présent en Europe de l'Est, VGP dispose aujourd'hui d'un pipeline de plus de 90 projets à proximité de villes de premier plan telles que Bratislava, Berlin ou Budapest.



Il s'agit de la quatrième coentreprise de ce type créée par VGP et Allianz Real Estate, la filiale de gestion immobilière d'Allianz, depuis 2016.



Allianz Real Estate fait valoir que les métiers de la logistique représentent désormais quelque 13% de ses actifs sous gestion.



