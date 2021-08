Allianz : optimiste pour ses objectifs 2021

A l'occasion de la publication de ses résultats semestriels, Allianz déclare tabler désormais, pour l'année 2021, sur un profit opérationnel 'dans la moitié haute de sa fourchette-cible de 12 milliards d'euros, à plus ou moins un milliard'.



Sur les six premiers mois de l'année, la compagnie d'assurance allemande a réalisé un résultat net attribuable aux actionnaires en hausse de 64% à 4,79 milliards d'euros, et un profit opérationnel en progression de 37% à 6,65 milliards.



Ses revenus se sont accrus de 3,1% à 75,7 milliards (-1,8% en organique), un léger tassement en assurance-dommages (-0,5%) ayant été compensé par les croissances en assurance vie-santé (+6%) et en gestion d'actifs (+9,8%).



