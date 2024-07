Allianz : part majoritaire dans un assureur singapourien

Allianz a annoncé mercredi avoir soumis une proposition d'achat portant sur 51% du capital de l'assureur singapourien Income Insurance moyennant un montant de 1,5 milliard d'euros.



Le groupe allemand explique qu'il prévoit d'offrir 40,58 dollars singapouriens pour chaque action Income Insurance, présent à la fois dans les domaines de l'assurance-dommages, de l'assurance-santé et de l'assurance-vie.



L'entité, qui distribue ses produits via un réseau d'agents, de professionnels de la finance et de bancassureurs, mais aussi à travers un modèle de vente direct, compte autour de deux millions d'assurés.



Dans un communiqué, Allianz explique que cette prise de participation majoritaire va lui permettre de se renforcer à Singapour, une économie attractive et à forte croissance très tournée vers le secteur financier.



L'opération, dont la finalisation est attendue fin 2024 ou début 2025, devrait générer une rentabilité à deux chiffres sur le moyen terme, d'après Allianz.



Le groupe rappelle que l'Asie-Pacifique constitue, de manière générale, une région stratégiquement importante avec un volume d'activité qui a représenté 7,7 milliards d'euros l'an dernier.



A la Bourse de Francfort, l'action Allianz reculait de 0,5% mercredi suite à cette annonce.



