Allianz : performance meilleure que prévu et nouveaux rachats d'actions

Le 08 août 2024

Allianz a dévoilé des résultats supérieurs aux attentes au deuxième trimestre. L’assureur allemand a enregistré une progression de 7,5% de son résultat net, part du groupe à 2,51 milliards d'euros. Le marché anticipait 2,32 milliards d’euros. Le résultat opérationnel a augmenté de 3,8% à 3,93 milliards d’euros alors que les analystes étaient moins optimistes et visaient 3,7 milliards d’euros. Le chiffre d'affaires a progressé de 7,6% sur le trimestre, à 42,6 milliards d'euros, et de 8,8% en données comparables.



Le ratio combiné de la division P&C (assurances dommages et habitations) est de 93,5%, en progression de 1,3 point. Sous 100%, plus cet indicateur est faible et plus la rentabilité est forte.



Le ratio de capitalisation Solvabilité II atteint 206% à la fin du deuxième trimestre, en hausse de 3 points sur le trimestre.



En gestion d'actifs, Allianz gérait 1803 milliards d'euros pour le compte de tiers à fin juin, soit son niveau le plus élevé depuis le premier trimestre 20222. Il a progressé de 19 milliards sur le trimestre. Ce métier a connu une collecte de 14,1 milliards d'euros, mais aussi un impact négatif des marchés et des dividendes de 0,8 milliard d'euros. L'impact des changes est positif à hauteur de 5,9 milliards d'euros.



Le gérant américain Pimco, détenu par Allianz, a enregistré une collecte de 13,4 milliards d'euros et Allianz GI a attiré 0,7 milliard d'euros.



Allianz a confirmé son objectif d'un résultat opérationnel de 14,8 milliards de dollars en 2024, plus ou moins 1 milliard de dollars.



L'assureur allemand a décidé d'augmenter son programme de rachat d'actions au cours de l'exercice 2024, pour le porter à 1,5 milliard d'euros. L'assureur a décidé de racheter des actions propres supplémentaires jusqu'à 500 millions d'euros, à partir de la mi-août pour une finalisation avant le 31 décembre 2024. Le programme de 1 milliard d'euros a déjà été finalisé en juillet 2024. Allianz SE annulera toutes les actions rachetées.