UNTERFÖHRING/NEW YORK (dpa-AFX) - Les conséquences de la guerre de Gaza mettent en péril la navigation internationale : selon les données de l'assureur industriel Allianz Commercial, les rebelles houthis au Yémen ont attaqué plus de 50 navires marchands en mer Rouge entre le 19 novembre et la fin avril. C'est pourquoi le trafic sur le canal de Suez a fortement diminué entre-temps : au début de l'année, le nombre de bateaux passant par le canal était inférieur de 40 pour cent à celui des périodes de pointe.

Les rebelles Houthi au Yémen sont alliés à l'Iran et, selon les estimations du gouvernement américain, sont également financés par Téhéran. Dans le sillage de la guerre de Gaza, la milice attaque des navires en mer Rouge afin de perturber le trafic commercial avec Israël, dont l'armée combat le Hamas islamiste dans la bande de Gaza depuis octobre. Début mars, le cargo "Rubymar" avait ainsi coulé après une attaque au large des côtes yéménites.

Comme la navigation dans le canal de Panama souffre en même temps d'un faible niveau d'eau dû à la sécheresse, cette route la plus courte entre l'Atlantique et le Pacifique constitue également une deuxième voie maritime importante, selon Allianz.

Rahul Khanna, expert maritime basé à New York, écrit dans son analyse que les attaques contre les navires sont un moyen pour les terroristes et les milices armées de se faire connaître et de nuire aux marchés mondiaux. Outre les armes classiques, il estime que les cyber-attaques ont pu gravement perturber le trafic maritime. Allianz Commercial est la branche du groupe munichois Dax spécialisée dans les entreprises et les clients industriels, l'assurance maritime fait partie de cette activité./cho/DP/mis