Allianz : portefeuille de dette élargi aux Etats-Unis

Allianz Real Estate, agissant au nom de plusieurs filiales du groupe Allianz, dit avoir financé un portefeuille de 27 cabinets médicaux aux Etats-Unis grâce à un prêt de 234 millions de dollars.



Totalisant plus de 69.000 m2, le portefeuille est composé de bureaux médicaux de bonne qualité situés dans 13 Etats américains (Arizona, Californie, Caroline du Nord, Floride, Illinois, Michigan, New Jersey, New York, Pennsylvanie, Texas et Wisconsin).



Le portefeuille est entièrement détenu par le gestionnaire d'actifs Nuveen et un investisseur institutionnel pour compte de tiers.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.