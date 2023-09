Allianz : premier plan en faveur du climat

Allianz a publié jeudi soir son premier plan mondial en faveur du climat, consistant à atteindre zéro émission nette dans ses portefeuilles d'investissement et d'assurance IARD à l'horizon 2050, et dès 2030 en ce qui concerne ses propres opérations.



Dans ce cadre, le groupe allemand réalisera, d'ici 2030, une croissance rentable de 150% de son chiffre d'affaires d'assurance des entreprises dans le secteur des solutions de transition et y investira 20 milliards d'euros supplémentaires.



En assurance dommages (IARD), il vise une réduction ciblée des émissions de carbone de 30% pour le segment automobile de particuliers et une réduction du niveau des émissions de gaz à effet de serre (GES) de 45% sur le segment de l'assurance entreprise d'ici à 2030.



Allianz ajoute que son portefeuille d'investissement ayant déjà dépassé son objectif de réduction des émissions de GES fixé pour 2025, il vise désormais une réduction de moitié de ses émissions à l'horizon 2030.



