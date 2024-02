Allianz : rachats d'actions et hausse du dividende

A l'occasion de la publication de ses résultats annuels, Allianz indique que son conseil d'administration a décidé d'un nouveau programme de rachat d'actions pour jusqu'à un milliard d'euros, qui débutera début mars et sera finalisé au plus tard fin 2024.



Conformément à une modification de sa politique de dividende, portant son versement régulier de 50% à 60% du résultat net ajusté, l'assureur propose d'augmenter son dividende de 21,1% à 13,80 euros par action pour l'exercice 2023.



Le groupe allemand publie pour l'année écoulée un résultat net ajusté en croissance de 30,3% à 9,1 milliards d'euros, soit 22,61 euros par action, pour un volume d'activité total en augmentation de 5,5% à 161,7 milliards.



Affichant un profit opérationnel en hausse de 6,7% à 14,7 milliards d'euros pour 2023, soutenu principalement par son segment d'activité vie-santé, Allianz l'anticipe à 14,8 milliards (à plus ou moins un milliard près) en 2024.



