Allianz : repli de son bénéfice opérationnel annuel en gestion d'actifs

Ce matin, Allianz a présenté ses résultats annuels 2023 pour son activité en gestion d'actifs. Selon le groupe allemand, les revenus d'exploitation ont reculé de 1,8% pour atteindre 8,1 milliards d'euros. "L'augmentation des commissions de performance a été compensée par la baisse des revenus générés par les actifs sous gestion", explique l'assureur allemand. Corrigées des effets de la conversion des devises, les recettes d'exploitation ont augmenté de 0,6%.



Son bénéfice opérationnel s'élève à 3,1 milliards d'euros, dépassant le point médian de ses prévisions. Il a baissé de 2,2% sur un an. Il a cependant augmenté de 0,2% hors impact des changes. Le coefficient d'exploitation est resté stable à 61,3 % (contre 61,2% en 2022).



En outre, les actifs gérés pour compte de tiers, à 1 712 milliards d'euros fin 2023, ont progressé de 77 milliards d'euros sur un an. "Des effets de marché favorables de 103,9 milliards d'euros et des entrées nettes de 21,5 milliards d'euros ont plus que compensé les effets de change négatifs de 46,4 milliards d'euros", souligne Allianz.



Le total des actifs sous gestion s'élevait à 2 224 milliards d'euros à fin 2023, en hausse de 82 milliards d'euros par rapport à 2022. La collecte s'élève à 3,1 milliards d'euros.