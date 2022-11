Allianz : résultat net de 2,5 MdsE (+16,7%) au 3ème trimestre

Le chiffre d'affaires total a augmenté de 1,3 % à 34,8 milliards d'euros au 3ème trimestre 2022 (contre 34,4 milliards d'euros au 3ème trimestre 2021), tiré par le segment d'activité IARD.



Sur 9 mois, le chiffre d'affaires est en croissance de 5,3 % à 116,0 milliards d'euros (contre 110,1 milliards d'euros sur les 9 mois de 2021).



Le bénéfice d'exploitation a augmenté de 7,4 % à 3,5 milliards d'euros au 3ème trimestre et le résultat net a atteint le niveau de 2,5 milliards d'euros (+16,7%).



Sur 9 mois, le résultat net s'établit à 4,7 milliards d'euros en baisse de 31,5 %, principalement en raison d'une provision comptabilisée au premier trimestre dans le cadre de la procédure AllianzS. U.S. Structured Alpha.



Le groupe s'attend à un résultat opérationnel 2022 dans la moitié supérieure de la fourchette cible de 13,4 milliards d'euros avec plus ou moins 1 milliard d'euros.



