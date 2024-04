UNTERFÖHRING (dpa-AFX) - Après l'effondrement du pont de Baltimore, l'assureur Allianz met en garde contre les risques liés aux porte-conteneurs toujours plus grands. Le nombre d'accidents maritimes graves a certes globalement diminué au cours des dernières décennies, mais les incidents impliquant de grands porte-conteneurs et des transporteurs de voitures provoquent des dommages exceptionnellement élevés. C'est ce qu'écrivent les spécialistes de l'assureur industriel Allianz Commercial dans une nouvelle évaluation des risques maritimes.

Le 26 mars, le porte-conteneurs "Dali", long de près de 300 mètres, avait provoqué l'effondrement du pont autoroutier Francis Scott Key à Baltimore ; ce vendredi, le président américain Joe Biden doit se rendre sur les lieux de l'accident.

Les dommages financiers peuvent s'avérer extrêmement coûteux lorsque de grands navires sont perdus et doivent être démolis, indique désormais l'estimation d'Allianz : "L'enlèvement d'une épave peut désormais facilement coûter plusieurs centaines de millions de dollars, et dans certains cas plus de 500 millions". Depuis la fin des années 1960, la capacité de chargement des porte-conteneurs a augmenté de 1500 pour cent - d'un peu plus de 1500 conteneurs standard (TEU) en 1968 à jusqu'à 24 000 au début de cette décennie.

"S'il y a un incident avec un gros navire, les coûts sont très élevés", explique Rahul Khanna, responsable du conseil global en matière de risques pour l'assurance maritime chez Allianz Commercial à New York. "Et s'il y a un accident maritime dans une zone importante d'un point de vue environnemental, cela coûte encore plus cher". Selon l'ancien capitaine de navire, le "Dali", avec une capacité de 10 000 EVP, est un navire de taille normale selon les normes actuelles.

On ne sait pas encore combien le sauvetage du "Dali" et les coûts consécutifs à l'accident ont pu coûter. Khanna part du principe qu'il ne sera peut-être pas nécessaire de décharger complètement le navire pour le remettre à flot. "Le coût de la reconstruction du pont sera en tout cas plusieurs fois supérieur à celui de la réparation du navire", explique le spécialiste de la navigation.

Pour illustrer un accident très coûteux impliquant un gros cargo, l'entreprise fait référence au transporteur de voitures "Golden Ray", qui a chaviré en 2019 au large du port américain de Brunswick. "L'enlèvement de l'épave et la remise en état de la zone environnante ont coûté près de 800 millions de dollars", explique Khanna. "C'était beaucoup plus cher que la valeur du navire et de sa cargaison".

Le port de Baltimore est surtout important pour l'importation de voitures aux États-Unis. L'assureur-crédit Allianz Trade, qui fait également partie du groupe munichois Dax, estime que l'impact économique global de l'effondrement du pont sera limité. L'année dernière, selon les données officielles américaines, moins de deux pour cent des ventes totales de voitures aux États-Unis ont été importées via Baltimore, ce qui correspond à environ 300.000 véhicules. Par conséquent, selon Allianz Trade, l'impact sur le secteur automobile devrait être gérable./cho/DP/zb