AllianzGI annonce l’extension des responsabilités d’Amine Benghabrit au Benelux

Le 26 mars 2024 à 15:01 Partager

Allianz Global Investors annonce l’extension des responsabilités d’Amine Benghabrit. Jusqu’ici en charge des activités de distribution en France, il sera désormais également responsable de développer celles en Belgique, Luxembourg et Pays-Bas, en étroite collaboration avec les équipes locales. Il supervisera le développement des produits, approfondira les synergies entre les équipes et mettra en œuvre les projets de croissance à long terme.



Amine Benghabrit a rejoint AllianzGI en 2000. Après avoir occupé plusieurs postes couvrant différents segments de clients en France et au Luxembourg, il a été successivement nommé directeur commercial institutionnels, puis directeur commercial Entreprises. Il a été nommé directeur de la distribution France en 2012. Il devient directeur général France en 2016.