AllianzGI annonce le closing final de son fonds mondial de dette privée à 3,3 milliards d'euros

Allianz Global Investors annonce le closing final du fonds Allianz Global Diversified Private Debt Fund (AGDPDF). Ce fonds permet aux investisseurs institutionnels d'investir conjointement avec Allianz dans son programme mondial de dette privée. Grâce au vif intérêt manifesté par les investisseurs institutionnels dans toute l'Europe, AGDPDF, y compris les véhicules de transaction connexes, a levé 3,3 milliards d'euros. Le fonds a été sursouscrit et a largement dépassé son objectif initial de 1,5 milliard d'euros.



L'objectif de la stratégie est de construire un portefeuille bien diversifié à travers les zones géographiques, les segments, les millésimes, les secteurs et les entreprises du portefeuille afin de fournir des rendements ajustés au risque, résistants et attrayants.



AGDPDF permet pour la première fois aux clients institutionnels d'investir aux côtés des compagnies d'assurance d'Allianz dans un portefeuille mondialement diversifié de fonds de dette privée et de co-investissements.